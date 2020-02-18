Кулагин не сыграет за сборную России в стартовых матчах отбора на Евробаскет-2021

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Защитник московского ЦСКА Михаил Кулагин из-за травмы не сыграет за сборную России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2021 года с Италией и Северной Македонией.
Кулагин не сыграет за сборную России в стартовых матчах отбора на Евробаскет-2021
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, 25-летний баскетболист повредил приводящую мышцу правого бедра накануне отъезда в сборную России, но уже по прибытию в расположение команды прошёл обследования и не был допущен с тренировкам и предстоящим играм.

Отмечается, что он продолжит своё восстановление в расположении клуба.

Отборочные игры состоятся 20 и 23 февраля: подопечные Сергея Базаревича померятся силами с Италией на выезде и с Северной Македонией в Перми.

Ранее сообщалось, что Карасёв не поможет сборной России по баскетболу в стартовых матчах отбора на ЧЕ-2021

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