Базаревич прокомментировал победу над Северной Македонией в отборе на Евробаскет

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу над национальной командой Северной Македонии в отборочном матче к чемпионату Европы — 2021.

«Мы поборолись, нашли какой-то состав. Сейчас, конечно, говорить о качестве игры трудно, но мы просто рады, что добились победы», — приводит слова Базаревича ТАСС.

Сборная России на своей площадке победила команду Северной Македонии со счетом 77:67. Это была вторая игра в рамках отбора на Евробаскет-2021. В первой подопечные Базаревича уступили итальянцам. Следующий отборочный матч россияне проведут 27 ноября, их соперником станет сборная Эстонии.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу начнёт отборочный турнир на ОИ-2020 матчем с Мексикой.