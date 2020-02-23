Глава WBC впечатлён победой Фьюри над Уайлдером

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился эмоциями от победы британца Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе в Лас-Вегасе.

«Это было потрясающее выступление Фьюри — стратегия выполнена идеально. Теперь у нас новый чемпион, который имеет отличную историю. Но и Уайлдер является настоящим воином, это очень храбрый боксёр с огромным сердцем», — цитирует Сулеймана РИА Новости.

Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и стал новым чемпионом WBC в тяжёлом весе. Для него эта победа стала 30-й на профессиональном ринге. При этом он ни разу не проигрывал. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере при 42 победах.

Боксёры уже встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.

Ранее российский боксёр Евгений Тищенко заявил, что Фьюри уничтожил Уайлдера.