Российский боксёр Тищенко: Фьюри уничтожил Уайлдера

Российский боксёр Евгений Тищенко, который ранее был спарринг-партнёром Тайсона Фьюри, прокомментировал победу британца над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе в Лас-Вегасе.

«Фьюри уничтожил Уайлдера. Я был удивлён. Тут надо понять, был ли Уайлдер готов к этому поединку или удар в третьем раунде по затылку сыграл свою роль. В общем, что-то пошло не так у Уайлдера. Поздравляю Фьюри. И не обсуждается то, что это я так натренировал Тайсона. Всё от моей практики. Если серьёзно, то я бы ещё раз с радостью попал в его лагерь», — цитирует Тищенко РИА Новости.

По его словам, он ожидал, что Фьюри будет сложнее в бою с Уайлдером. Также россиянин выразил мнение, что в реванше пока нет смысла.

«Сейчас, возможно, кто-то из них встретится с Энтони Джошуа. Это будет мегабой. А в дальнейшем возможен и третий бой», — добавил Тищенко.

Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и стал новым чемпионом WBC в тяжёлом весе. Для него эта победа стала 30-й на профессиональном ринге. При этом он ни разу не проигрывал. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере при 42 победах.

Боксёры уже встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Фьюри после победы над Уайлдером спел песню на ринге.