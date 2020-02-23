Две передачи Гусева помогли «Нью-Джерси» победить «Вашингтон» в матче НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Нью-Джерси» принесли шайбы Йеспера Братта, Уэйна Симмондса и Дэймона Сиверона. Никита Гусев записал в свой актив две голевые передачи.

«Вашингтон» ответил голами Тома Уилсона и Александра Овечкина, забросившего свою 700-ю шайбу в карьере. В активе Евгения Кузнецова одна голевая передача. Голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что Овечкину потребовалось 1144 матча, чтобы забросить 700 шайб в НХЛ, быстрее это удалось только Гретцки.