Смородская объяснила невыплату премии экс-футболисту «Локомотива» Фернандешу

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию, согласно которой экс-полузащитник команды Мануэл Фернандеш был лишён премии 4,35 млн рублей за победу в Кубке России по футболу сезона-2014/15 по её решению.

«Премия — это не зарплата, а поощрительная выплата. А такие выплаты делаются на основании положения о премировании», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

По её словам, на основании положения руководство клуба имеет полное право не выплачивать игроку премию.

«Все игроки получили разные деньги, а Фернандеш не получил вообще, потому что играл плохо», — добавила Смородская.

Португальский футболист покинул «Локомотив» в 2019 году в качестве свободного агента. В настоящее время Фернандеш выступает за «Краснодар».

Недавно появилась информация, что Фернандеш выиграл у «Локомотива» дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) и отсудил более 11 млн рублей. Позднее Смородская заявила, что у клуба не было долгов перед Фернандешем.

Ранее сообщалось, что Фернандеш был лишён 4,35 млн рублей за победу в Кубке России по решению Смородской.