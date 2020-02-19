СМИ: Фернандеш был лишён 4,35 млн рублей за победу в КР по решению Смородской

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш был лишён премии 4,35 млн рублей за победу в Кубке России по футболу в 2015 году из-за решения экс-президента клуба Ольги Смородской.

Как сообщает «Чемпионат», когда «Локомотив» проходил процедуру лицензирования, хавбека попросили подписать заявление, подтверждающее, что клуб выполняет свои обязательства по выплате денежных средств. Игрок сделал это, но заявил в знак протеста, что ему выплачивают зарплату по неправильному обменному курсу.

В «Локомотиве» не согласились с этим и лишили хавбека призовых в размере 4,35 млн рублей каждому игроку за победу в в Кубке России сезона-2014/15. Отмечается, что решение было продиктовано президентом клуба Ольгой Смородской, которая состояла в непростых отношениях со спортсменом.

Португальский футболист покинул «Локомотив» в 2019 году в качестве свободного агента. В настоящее время Фернандеш выступает за «Краснодар».

Недавно появилась информация, что Фернандеш выиграл у «Локомотива» дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) и отсудил более 11 млн рублей. Позднее Смородская заявила, что у клуба не было долгов перед Фернандешем.

Ранее сообщалось, что Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» около 300 млн рублей в год.