СМИ: Фернандеш был лишён 4,35 млн рублей за победу в КР по решению Смородской
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- globallookpress.com
Как сообщает «Чемпионат», когда «Локомотив» проходил процедуру лицензирования, хавбека попросили подписать заявление, подтверждающее, что клуб выполняет свои обязательства по выплате денежных средств. Игрок сделал это, но заявил в знак протеста, что ему выплачивают зарплату по неправильному обменному курсу.
В «Локомотиве» не согласились с этим и лишили хавбека призовых в размере 4,35 млн рублей каждому игроку за победу в в Кубке России сезона-2014/15. Отмечается, что решение было продиктовано президентом клуба Ольгой Смородской, которая состояла в непростых отношениях со спортсменом.
Португальский футболист покинул «Локомотив» в 2019 году в качестве свободного агента. В настоящее время Фернандеш выступает за «Краснодар».
Недавно появилась информация, что Фернандеш выиграл у «Локомотива» дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) и отсудил более 11 млн рублей. Позднее Смородская заявила, что у клуба не было долгов перед Фернандешем.
Ранее сообщалось, что Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» около 300 млн рублей в год.