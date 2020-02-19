Депутат Лебедев поддержал слова Семака о российском футболе

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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поддержал главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, который заявил, что уход государства позволит российским клубам зарабатывать и развиваться.
Депутат Лебедев поддержал слова Семака о российском футболе
  • РИА Новости

«Семак прав, государство из футбола должно уйти как можно быстрее. Да, мы, может, потеряем определённое количество клубов, РПЛ сократится, но тогда это будет действительно профессиональный футбол, который будет бороться за зрителя и болельщика, развивать инфраструктуру, вкладывать деньги не только в покупку дорогих игроков, но и в развитие околофутбольной индустрии», — цитирует Лебедева Sport24.

По его словам, в России не развита структура околофутбольной индустрии и уже давно стоило прекратить финансирование клубов из областных бюджетов.

«Субъекты занимаются тем, что кидают несколько миллионов на спонсорство и поддержку клубов. Лучше пусть детские школы строят с футбольными площадками, это они имеют право делать», — добавил Лебедев.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 19 туров, опережая ближайшего конкурента на десять очков.

Ранее Семак заявил, что экономическая составляющая в российском футболе не действует.

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