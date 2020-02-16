Семак: экономическая составляющая в российском футболе не действует

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что государственные дотации мешают отечественным футбольным клубам развивать бизнес-составляющую.

«Теоретически футбол может быть в России бизнесом, но лишь для минимального количества клубов. У нас есть только три-четыре команды, которые могут позволить себе зарабатывать на болельщиках. Ситуация с телевидением в России — полный провал. Российский футбол получает от телевидения копейки сравнительно с другими странами, где это главный источник дохода футбольных клубов. У нас на 16 команд всего 10 млн идёт, это не покрывает даже часть расходов. Экономическая составляющая сейчас не действует, потому футбол в большей степени дотационный. Государство должно полностью уйти из спорта. В таком случае мы увидим в краткосрочной перспективе падение уровня футбола. Но постепенно мы выйдем на какой-то баланс по зарплатам. Узнаем, сколько наш футбол стоит по-настоящему», — цитирует Семака «Фонтанка».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 19 туров, опережая ближайшего конкурента на десять очков.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался приобретать форварда сборной Италии.