Легков прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера на «Ски Туре»

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Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал заявление российского лыжника Александра Большунова о том, что норвежец Симен Хегстад Крюгер намеренно упал к нему под ноги в спринтерской гонке на этапе «Ски Тура».
Легков прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера на «Ски Туре»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По его мнению, Крюгер столкнулся с Большуновым абсолютно не специально. 

«Не нужно было Крюгеру специально сталкиваться с Большуновым, потому что он так же, как и Саша, борется за очки и находится в первой части общезачётной таблицы. Столкнулись они в пылу борьбы», — подчеркнул Легков в беседе с ФАН.

Он добавил, что ни один спортсмен не будет жертвовать своими очками и специально падать под ноги другому.

Ранее Александр Большунов заявил, что норвежец Симен Хегстад Крюгер специально упал перед ним в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на этапе «Ски Тура».

В свою очередь, Крюгер рассказал, что это был несчастный случай.

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