Легков прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера на «Ски Туре»
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- РИА Новости
По его мнению, Крюгер столкнулся с Большуновым абсолютно не специально.
«Не нужно было Крюгеру специально сталкиваться с Большуновым, потому что он так же, как и Саша, борется за очки и находится в первой части общезачётной таблицы. Столкнулись они в пылу борьбы», — подчеркнул Легков в беседе с ФАН.
Он добавил, что ни один спортсмен не будет жертвовать своими очками и специально падать под ноги другому.
Ранее Александр Большунов заявил, что норвежец Симен Хегстад Крюгер специально упал перед ним в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на этапе «Ски Тура».
В свою очередь, Крюгер рассказал, что это был несчастный случай.