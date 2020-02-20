Фролов назвал Исмаилова самым сильным соперником в карьере

Короткая ссылка
Боец ACA Артём Фролов назвал Магомеда Исмаилова самым сильным оппонентом в своей карьере.
Фролов назвал Исмаилова самым сильным соперником в карьере
  • © Официальная страница Магомеда Исмаилова
  • Instagram

«Думаю, да. При этом интересно было бы оценить его борцовские навыки. Допустил ошибку, не спровоцировав перевод в партер. Возможно, это сыграло бы свою роль, сказалось на его выносливости. Не проверил его универсальность. Но даже в стойке с ним было тяжело», — признался Фролов в интервью RT.

Ранее он объяснил приглашение Дмитрия Смолякова в UFC тем, что промоушену нужны люди, «которых можно бить».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить