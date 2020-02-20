Фролов назвал Исмаилова самым сильным соперником в карьере

Боец ACA Артём Фролов назвал Магомеда Исмаилова самым сильным оппонентом в своей карьере.

«Думаю, да. При этом интересно было бы оценить его борцовские навыки. Допустил ошибку, не спровоцировав перевод в партер. Возможно, это сыграло бы свою роль, сказалось на его выносливости. Не проверил его универсальность. Но даже в стойке с ним было тяжело», — признался Фролов в интервью RT.

Ранее он объяснил приглашение Дмитрия Смолякова в UFC тем, что промоушену нужны люди, «которых можно бить».