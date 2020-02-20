Фролов о карьере Смолякова в UFC: им нужны люди, которых можно бить

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Боец ACA Артём Фролов поделился мнением о том, каким образом в UFC попал российский боец Дмитрий Смоляков.
Фролов о карьере Смолякова в UFC: им нужны люди, которых можно бить
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«У него был хороший послужной список. Кроме того, он тяжеловес, а их мало. Видимо, в руководстве промоушена особо не вглядывались. Подумали, что можно попробовать. В результате у Смолякова не получилось — его отправили назад. В конце концов, им нужны и люди, которых можно бить», — сказал Фролов в интервью RT.

В UFC Смоляков провёл три поединка, в каждом из которых потерпел досрочное поражение. После его неудачного выступления в бою с Грегом Харди президент промоушена Дана Уайт обрушился на него с критикой и выразил недоумение, как компания могла подписать с ним контракт.

Ранее Фролов отчасти согласился с тем, что многие российские бойцы попали в UFC по знакомству.

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