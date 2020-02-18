Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Кучеров стал автором победной шайбы в овертайме матча с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ) и был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

Первой звездой признан форвард «Калгари Флэймз» Эндрю Манджапане, оформивший хет-трик в матче с «Анахаймом» (6:4).Третьим стал вратарь «Аризоны Койотс» Антти Раанта, отразивший 28 бросков в поединке с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1).

Ранее сообщалось, что шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ.