Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Короткая ссылка
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters

Кучеров стал автором победной шайбы в овертайме матча с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ) и был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

Первой звездой признан форвард «Калгари Флэймз» Эндрю Манджапане, оформивший хет-трик в матче с «Анахаймом» (6:4).Третьим стал вратарь «Аризоны Койотс» Антти Раанта, отразивший 28 бросков в поединке с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1).

Ранее сообщалось, что шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить