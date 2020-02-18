Шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бей Лайтнинг» одержала победу над «Колорадо Эвеланш».
Шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3 (ОТ).

В составе «Тампы» забрасывали Алекс Киллорн, Кэмерон Гонс, Стивен Стэмкос и Никита Кучеров. У хозяев отличились Андре Бураковски, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин.

Российский форвард гостей Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в овертайме. Его партнёр по команде Михаил Сергачёв не сумел набрать очки. На счету нападающего хозяев Валерия Ничушкина заброшенная шайба.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Вегасу» в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить