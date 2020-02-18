Шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бей Лайтнинг» одержала победу над «Колорадо Эвеланш».

Встреча, проходившая на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3 (ОТ).

В составе «Тампы» забрасывали Алекс Киллорн, Кэмерон Гонс, Стивен Стэмкос и Никита Кучеров. У хозяев отличились Андре Бураковски, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин.

Российский форвард гостей Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в овертайме. Его партнёр по команде Михаил Сергачёв не сумел набрать очки. На счету нападающего хозяев Валерия Ничушкина заброшенная шайба.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Вегасу» в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал.