Поздняков не сомневается, что российские спортсмены выступят на ОИ-2020

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что не имеет сомнений относительно участия отечественных атлетов на предстоящих Играх в Токио.
Поздняков не сомневается, что российские спортсмены выступят на ОИ-2020
  • РИА Новости

«Для того чтобы делать какие-либо заявления по этому поводу, нужно сначала дождаться итогов процесса в CAS. Но в любом случае у нас нет никаких сомнений, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх», — заявил Поздняков в интервью РБК.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия и возможности проведения крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с этим вердиктом и направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Ранее Матыцин выразил сомнение, что CAS примет все аргументы России в споре WADA и РУСАДА.

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