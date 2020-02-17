Матыцин не уверен, что CAS примет все аргументы России в споре WADA и РУСАДА

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Министр спорта России Олег Матыцин не уверен, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет к рассмотрению все аргументы российской стороны в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Матыцин не уверен, что CAS примет все аргументы России в споре WADA и РУСАДА
  • © Denis Balibouse
  • Reuters

«У меня ожидания реальные. Я не думаю, что будут на 100% приняты аргументы, но наша задача — минимизировать риски», — цитирует Матыцина ТАСС со ссылкой на программу «Познер».

Он также заявил, что заседание суда по этому вопросу пройдёт в конце апреля или в мае, а его решение будет финальным.

«Ситуация очень сложная», — добавил Матыцин.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее сообщалось, что Матыцин гордится успехом Логинова на ЧМ по биатлону.

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