Руководство автодрома в Сан-Марино выразило желание заменить этап Гран-при «Формулы-1» в Китае

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Автодром «Имола» может вернуться в календарь гонок среди машин класса «Формула-1» на 2020 год, заменив Гран-при Китая.
Руководство автодрома в Сан-Марино выразило желание заменить этап Гран-при «Формулы-1» в Китае
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мы отправили запрос в «Формулу-1» и FIA на то, чтобы заменить Гран-при Китая в календаре на 2020 год. Но пока не получили ответа. Думаю, будет непросто всё устроить», — заявил порталу RacingNews365 глава автодрома Роберто Марацци.

Этап в Китае был перенесён на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса. Автодром «Имола» не принимал этапы «Формулы-1» с 2006 года.

Ранее сообщалось, что Квят первым опробует новый болид Alpha Tauri на трассе «Мизано».

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