Квят первым опробует новый болид Alpha Tauri на трассе «Мизано»

Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят первым сядет за руль нового болида в рамках съёмочного дня на итальянском автодроме «Мизано».

Об этом сам гонщик заявил во время презентации болида AT01 в австрийском Зальцбурге.

«Машина выглядит элегантной. Нас ждут интересные времена», — добавил Квят.

Перед стартом сезона в Барселоне пройдут две сессии тестов — с 19 по 21 февраля и с 26 по 28 февраля.

Сезон «Формулы-1» 2020 года традиционно стартует в Австралии. Первая гонка пройдёт в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк» 15 марта.

Ранее сообщалось, что Alpha Tauri показала болид на 2020 год.