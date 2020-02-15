Квят первым опробует новый болид Alpha Tauri на трассе «Мизано»
- @HondaRacingF1
Об этом сам гонщик заявил во время презентации болида AT01 в австрийском Зальцбурге.
«Машина выглядит элегантной. Нас ждут интересные времена», — добавил Квят.
Перед стартом сезона в Барселоне пройдут две сессии тестов — с 19 по 21 февраля и с 26 по 28 февраля.
Сезон «Формулы-1» 2020 года традиционно стартует в Австралии. Первая гонка пройдёт в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк» 15 марта.
Ранее сообщалось, что Alpha Tauri показала болид на 2020 год.