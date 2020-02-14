Alpha Tauri Квята показала болид на 2020 год

Команда «Формулы-1» Alpha Tauri провела презентацию болида на сезон 2020 года.

Торжественная церемония состоялась в австрийском Зальцбурге.

Alpha Tauri — новое имя команды, раньше выступавшей под названием Toro Rosso. Состав пилотов по сравнению с предыдущим сезоном не претерпел изменений. За руль новых болидов, получивших индекс AT01 сядут россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли.

Ранее сообщалось, что этап «Формулы-1» в Китае перенесён из-за коронавируса.