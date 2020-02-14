Alpha Tauri Квята показала болид на 2020 год

Короткая ссылка
Команда «Формулы-1» Alpha Tauri провела презентацию болида на сезон 2020 года.
Alpha Tauri Квята показала болид на 2020 год
  • @AlphaTauriF1
  • Twitter

Торжественная церемония состоялась в австрийском Зальцбурге.

Alpha Tauri — новое имя команды, раньше выступавшей под названием Toro Rosso. Состав пилотов по сравнению с предыдущим сезоном не претерпел изменений. За руль новых болидов, получивших индекс AT01 сядут россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли.

Ранее сообщалось, что этап «Формулы-1» в Китае перенесён из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить