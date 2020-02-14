Alpha Tauri Квята показала болид на 2020 год
- @AlphaTauriF1
Торжественная церемония состоялась в австрийском Зальцбурге.
Dropping the hottest new livery on the @f1 grid 💯 #AlphaTauriF1#F1MeetsFashionpic.twitter.com/3C0UALyLhr— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 14, 2020
Alpha Tauri — новое имя команды, раньше выступавшей под названием Toro Rosso. Состав пилотов по сравнению с предыдущим сезоном не претерпел изменений. За руль новых болидов, получивших индекс AT01 сядут россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли.
Ранее сообщалось, что этап «Формулы-1» в Китае перенесён из-за коронавируса.