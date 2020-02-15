Ротенберг сообщил, что Кокорин ещё не подписал контракт с «Сочи»

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Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин пока не подписал контракт о переходе в команду на правах аренды до конца сезона.
Ротенберг сообщил, что Кокорин ещё не подписал контракт с «Сочи»
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Ситуация непростая, договорённости между «Сочи» и «Зенитом» пока нет. Контракт не подписан. Надеемся, что Саша всё-таки станет игроком «Сочи», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции.

Ранее сообщалось, что Глушаков опубликовал фото с Кокориным во время матча «Ахмат» — «Сочи».

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