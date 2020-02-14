Глушаков опубликовал фото с Кокориным во время матча «Ахмат» — «Сочи»

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал совместное фото с форвардом «Сочи» Александром Кокориным во время матча команд на тренировочном сборе в Турции.
Глушаков опубликовал фото с Кокориным во время матча «Ахмат» — «Сочи»
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«С Днём всех влюблённых. В футбол!» — подписал фотографию Глушаков.

Встреча «Ахмата» и «Сочи» завершилась вничью — 2:2. За «Сочи» забили Дмитрий Полоз и Андрей Мостовой. «Ахмат» ответил голами Бернарда Бериши и Владимира Ильина.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи».

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