Глушаков опубликовал фото с Кокориным во время матча «Ахмат» — «Сочи»
- @DGlushakov8
«С Днём всех влюблённых. В футбол!» — подписал фотографию Глушаков.
С днём всех влюбленных. В футбол! ⚽️❤️#деньвсехвлюбленных#футбол #рпл#сборы #глушаков#кокоринpic.twitter.com/991C07Iux8— Denis Glushakov (@DGlushakov8) February 14, 2020
Встреча «Ахмата» и «Сочи» завершилась вничью — 2:2. За «Сочи» забили Дмитрий Полоз и Андрей Мостовой. «Ахмат» ответил голами Бернарда Бериши и Владимира Ильина.
Ранее сообщалось, что «Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи».