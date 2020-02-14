Глушаков опубликовал фото с Кокориным во время матча «Ахмат» — «Сочи»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал совместное фото с форвардом «Сочи» Александром Кокориным во время матча команд на тренировочном сборе в Турции.

@DGlushakov8

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