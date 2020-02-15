Шипулин признался, что опустошён из-за новости о дисквалификации Устюгова

Бывший биатлонист россиянин Антон Шипулин прокомментировал дисквалификацию экс-партнёра по национальной команде Евгения Устюгова на два года за нарушение антидопинговых правил.

«У меня нет слов, я опустошён и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнёрам по команде, не сомневаться в их чистоте. Я всегда верил и буду верить до последнего», — написал Шипулин в своём Instagram.

Он также поддержал намерение Устюгова сделать разбирательства по его делу в Спортивном арбитражном суде (CAS) открытыми для общественности и выразил надежду, что аргументы его бывшего партнёра по сборной помогут тому выиграть апелляцию.

«От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку. Гонку, которая стала для многих из нас лучшей в жизни. А теперь может превратиться в наш страшный кошмар. До последнего буду верить в то, что этого не произойдёт», — добавил Шипулин.

15 февраля IBU сообщил о дисквалификации Устюгова на два года за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что в крови россиянина обнаружили оксандролон.

Все результаты спортсмена с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14 будут аннулированы, он лишится всех медалей и очков. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете.

В отношении россиянина в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.

У Устюгова есть 21 день для апелляции на решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде.

Ранее глава РУСАДА заявил, что не замечает намеренного давления со стороны WADA на российских спортсменов.