Глава РУСАДА: намеренного давления со стороны WADA на российских спортсменов я не замечаю
- РИА Новости
«К сожалению, возможно появление новых результатов анализов. WADA просто дальше ведёт работу по исследованию московской лаборатории. Намеренного давления со стороны WADA на наших спортсменов я не замечаю», — цитирует Гануса Sport24.
Он отметил, что может только посочувствовать в данной ситуации, а также подчеркнул, что необходимо исключить возможность подобных инцидентов в будущем.
«Нужно менять общую культуру допинга. И бороться всем с этим, чтобы потом не удивляться», — добавил Ганус.
Устюгов и Слепцова были дисквалифицированы на два года за нарушение антидопинговых правил.
У Устюгова, согласно решению IBU, будут аннулированы все результаты в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете. У Слепцовой же аннулируют все результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14.
В крови Устюгова был обнаружен оксандролон, а у Слепцовой — остарин.
У обоих биатлонистов есть 21 день для апелляции на решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал катастрофой лишение Устюгова золотой медали ОИ-2014.