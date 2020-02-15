Глава РУСАДА: намеренного давления со стороны WADA на российских спортсменов я не замечаю

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не считает дисквалификацию биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой намеренным давлением со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«К сожалению, возможно появление новых результатов анализов. WADA просто дальше ведёт работу по исследованию московской лаборатории. Намеренного давления со стороны WADA на наших спортсменов я не замечаю», — цитирует Гануса Sport24.

Он отметил, что может только посочувствовать в данной ситуации, а также подчеркнул, что необходимо исключить возможность подобных инцидентов в будущем.

«Нужно менять общую культуру допинга. И бороться всем с этим, чтобы потом не удивляться», — добавил Ганус.

Устюгов и Слепцова были дисквалифицированы на два года за нарушение антидопинговых правил.

У Устюгова, согласно решению IBU, будут аннулированы все результаты в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете. У Слепцовой же аннулируют все результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14.

В крови Устюгова был обнаружен оксандролон, а у Слепцовой — остарин.

У обоих биатлонистов есть 21 день для апелляции на решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал катастрофой лишение Устюгова золотой медали ОИ-2014.