Глава РУСАДА: намеренного давления со стороны WADA на российских спортсменов я не замечаю

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не считает дисквалификацию биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой намеренным давлением со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Глава РУСАДА: намеренного давления со стороны WADA на российских спортсменов я не замечаю
  • РИА Новости

«К сожалению, возможно появление новых результатов анализов. WADA просто дальше ведёт работу по исследованию московской лаборатории. Намеренного давления со стороны WADA на наших спортсменов я не замечаю», — цитирует Гануса Sport24.

Он отметил, что может только посочувствовать в данной ситуации, а также подчеркнул, что необходимо исключить возможность подобных инцидентов в будущем.

«Нужно менять общую культуру допинга. И бороться всем с этим, чтобы потом не удивляться», — добавил Ганус.

Устюгов и Слепцова были дисквалифицированы на два года за нарушение антидопинговых правил.

У Устюгова, согласно решению IBU, будут аннулированы все результаты в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете. У Слепцовой же аннулируют все результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14. 

В крови Устюгова был обнаружен оксандролон, а у Слепцовой — остарин.

У обоих биатлонистов есть 21 день для апелляции на решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал катастрофой лишение Устюгова золотой медали ОИ-2014.

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