Васильев назвал катастрофой лишение Устюгова золотой медали ОИ-2014
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«Если бы не было каких-то подтверждающих фактов, такого заявления на весь мир не было бы. Информация очень неприятная, но ожидаемая», — цитирует Васильева «Чемпионат».
По его словам, о решении было давно известно, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оттягивало его объявление до чемпионата мира по биатлону, чтобы нанести более сильный удар по России.
«Это настоящая катастрофа, потому что медали и звания чемпионов ОИ лишаются не только Устюгов и Слепцова, но и вся команда. Можно как угодно к этому относиться, но вина спортсменов здесь есть», — добавил Васильев.
15 февраля IBU сообщил о дисквалификации Устюгова на два года за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что в крови россиянина обнаружили оксандролон.
Все результаты спортсмена с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14 будут аннулированы, он лишится всех медалей и очков. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете.
В отношении россиянина в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.
У Устюгова есть 21 день для апелляции на решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде.
Ранее сообщалось, что Антон Шипулин лишится статуса олимпийского чемпиона из-за дисквалификации Устюгова.