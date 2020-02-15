Шипулин лишится статуса олимпийского чемпиона из-за дисквалификации Устюгова

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Российские биатлонисты Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин будут лишены золотых медалей Олимпиады 2014 года в Сочи из-за дисквалификации их партнёра по команде Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.
Шипулин лишится статуса олимпийского чемпиона из-за дисквалификации Устюгова
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

15 февраля IBU сообщил о дисквалификации Устюгова на два года за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что в крови россиянина обнаружили оксандролон.

Все результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы, он лишится всех медалей и очков. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете. То же касается и всей мужской сборной России.

В отношении россиянина в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.

У Устюгова есть 21 день для апелляции на решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде.

Ранее Устюгов назвал беспределом решение IBU о своей дисквалификации.

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