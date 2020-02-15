Устюгов назвал беспределом решение IBU о своей дисквалификации

Бывший биатлонист Евгений Устюгов отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о своей дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Сегодня утром получил решение антидопинговой панели IBU. Уже не удивлён, беспредел есть беспредел. Живу так уже шесть лет», — цитирует Устюгова ТАСС.

По его словам, его удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение, что он невиновен, а сейчас всё поменялось.

«Естественно, нет никаких аргументов, не было свидетелей во время заседания панели. Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, всё может быть, но мне всё равно, кто стоит. Я пойду до конца, уже пошёл в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», — добавил Устюгов.

15 февраля IBU сообщил о дисквалификации Устюгова на два года за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что в крови россиянина обнаружили оксандролон.

Все результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы, он лишится всех медалей и очков. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете.

В отношении россиянина в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.

У Устюгова есть 21 день для апелляции на решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что Устюгов может лишиться золота ОИ-2010.