Губерниев считает, что биатлонист Устюгов может лишиться золота ОИ-2010

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение о дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

«Устюгов и Слепцова будут опротестовывать это решение в Спортивном арбитражном суде, об этом уже сказали их представители. У Устюгова были аномальные показатели паспорта крови, теперь мы можем потерять его золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде-2010 в Ванкувере! Ну что это такое, сколько можно попадать на одни и те же грабли?» — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что ситуация является чудовищной, а также подверг критике Устюгова, который не комментирует данную тему. По мнению Губерниева, чем больше все будут молчать об этом, тем больше у спортсменов, тренеров и Союза биатлонистов России будет проблем.

«Ждём комментариев людей, которые руководили подготовкой команды, слишком много позора свалилось на наши светлые биатлонные головы! По Устюгову может быть ещё одно разбирательство по итогам масс-старта в Ванкувере, нужно эту чашу испить до дна!» — добавил Губерниев.

У Устюгова, согласно решению IBU, будут аннулированы все результаты в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете. У Слепцовой же аннулируют все результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14.

В крови Утюгова был обнаружен оксандролон, а у Слепцовой — остарин.

У обоих биатлонистов есть 21 день для апелляции на решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде.

Ранее в Госдуме отреагировали на дисквалификацию Устюгова.