В Госдуме отреагировали на дисквалификацию Устюгова

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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что не видит повода для переживаний после решения о дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил российского биатлониста Евгения Устюгова.
В Госдуме отреагировали на дисквалификацию Устюгова
  • РИА Новости

«Не вижу повода для переживаний. Если первое место в зачёте досталось нам таким путём, то и хорошо, что нас лишают медалей. Если Устюгов молчит, создаётся впечатление, что он виноват. А если он виноват, то за наши первые места в Сочи и не стоит так переживать», — цитирует депутата «Чемпионат».

По его словам, на данный момент необходимо думать, как бороться с допингом в стране, и найти виновного в скандале с Играми в Сочи.

«Виноватый должен быть. И вряд ли это какая-то девочка из лаборатории Родченкова или сам Родченков», — добавил Лебедев.

15 февраля IBU сообщил о дисквалификации Устюгова на два года за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что в крови россиянина обнаружили оксандролон.

Все результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы, он лишится всех медалей и очков. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете.

В отношении россиянина в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.

У Устюгова есть 21 день для апелляции на решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России и член Совета Федерации Леонид Тягачёв прокомментировал решение о дисквалификации Устюгова.

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