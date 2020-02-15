Тягачёв о дисквалификации биатлониста Устюгова: строят подставу спустя столько лет

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и член Совета Федерации Леонид Тягачёв прокомментировал решение о дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил российского биатлониста Евгения Устюгова.

«Устюгов достойно и честно выиграл Олимпиаду! Строят подставу спустя столько лет — это необъективно, я не согласен с этим решением», — цитирует Тягачёва Sport24.

По его словам, необходимо, чтобы в данной ситуации объединились все возможные российские инстанции.

«Устюгов выиграл красиво, мы с этим не можем не согласиться! Лишились первого места в медальном зачёте? Спустя десять лет кто будет говорить, первые мы или вторые? Сейчас идёт такая атака на нас, которая говорит, чтобы мы жёстче защищались и имели свою секретную базу», — добавил Тягачёв.

15 февраля IBU сообщил о дисквалификации Устюгова на два года за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что в крови россиянина обнаружили оксандролон.

Все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы, он лишится всех медалей и очков. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете.

В отношении россиянина в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.

У Устюгова есть 21 день для апелляции на решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на дисквалификацию биатлониста Устюгова.