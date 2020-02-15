Канделаки отреагировала на дисквалификацию биатлониста Устюгова

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на решение о дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова.

«Теперь мне очень интересно посмотреть на реакцию и дальнейшие действия нашего нового спортивного руководства. Наивно думать, что история с обвинениями когда-нибудь закончится. Так что давайте отвечать и биться с доказательствами в руках за честное имя наших спортсменов и страны в целом», — написала Канделаки в своём Telegram-аккаунте.

15 февраля IBU сообщил о дисквалификации Устюгова на два года за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что в крови россиянина обнаружили оксандролон.

Все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы, спортсмен лишится всех медалей и очков. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете.

В отношении россиянина в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.

Ранее глава СБР высказался о дисквалификации Устюгова и Светланы Слепцовой.