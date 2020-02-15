Глава СБР высказался о дисквалификации Устюгова и Слепцовой

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на решение о дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

«Решение по апелляции будет принято после изучения всех документов. Мы получили официальные документы по ним, есть заявление IBU. Документов очень много, нужно тщательно рассмотреть их», — цитирует Драчёва РИА Новости.

У Устюгова, согласно решению IBU, будут аннулированы все результаты в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете. У Слепцовой же аннулируют все результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14.

У обоих биатлонистов есть 21 день для апелляции на решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее стали известны вещества, обнаруженные в крови биатлонистов Устюгова и Слепцовой.