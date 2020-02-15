Глава СБР высказался о дисквалификации Устюгова и Слепцовой
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«Решение по апелляции будет принято после изучения всех документов. Мы получили официальные документы по ним, есть заявление IBU. Документов очень много, нужно тщательно рассмотреть их», — цитирует Драчёва РИА Новости.
У Устюгова, согласно решению IBU, будут аннулированы все результаты в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете. У Слепцовой же аннулируют все результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14.
У обоих биатлонистов есть 21 день для апелляции на решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее стали известны вещества, обнаруженные в крови биатлонистов Устюгова и Слепцовой.