Арустамян рассказал о будущем Комличенко в РПЛ

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал о перспективах в РПЛ нападающего Николая Комличенко, перешедшего в «Динамо».

«Динамо» — очень сложная команда, там пока нет чётко выстроенной игровой системы, чтобы о чём-то говорить. Но у Комличенко хорошие данные, его хотели приобрести ведущие российские команды: ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Видимо, армейцы передумали. Они же взяли Илью Шкурина. Проявлял ли ЦСКА интерес к Александру Соболеву? Проявлял, но договориться не удалось», — рассказал журналист в интервью RT.

Ранее Арустамян высказался о возможном возвращении в сборную России голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.