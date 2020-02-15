Арустамян рассказал о будущем Комличенко в РПЛ

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Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал о перспективах в РПЛ нападающего Николая Комличенко, перешедшего в «Динамо».
Арустамян рассказал о будущем Комличенко в РПЛ
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Динамо» — очень сложная команда, там пока нет чётко выстроенной игровой системы, чтобы о чём-то говорить. Но у Комличенко хорошие данные, его хотели приобрести ведущие российские команды: ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Видимо, армейцы передумали. Они же взяли Илью Шкурина. Проявлял ли ЦСКА интерес к Александру Соболеву? Проявлял, но договориться не удалось», — рассказал журналист в интервью RT.

Ранее Арустамян высказался о возможном возвращении в сборную России голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

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