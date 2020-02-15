Арустамян высказался о возможном возвращении в сборную России Акинфеева

Известный комментатор Нобель Арустамян высказался о возможном возвращении в сборную России по футболу в преддверии чемпионата Европы вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Здесь очень важен разговор Игоря со Станиславом Черчесовым. Мне кажется, голкипер достаточно чётко всё объяснил. Сказал, что заканчивает карьеру в сборной из-за проблем с коленом. Он дважды рвал крестообразные связки и должен очень бережно относиться к здоровью. Регулярно ездит проверять сустав в Германию», — заявил Арустамян в интервью RT.

Журналист также ответил на вопрос, общался ли вратарь с главным тренером сборной Черчесовым на тему своего возвращения.

«Не контролирую телефон Станислава Саламовича, но он же сам говорил, что такой беседы пока не было. Поэтому тут скорее вопрос к тренеру. Ведь когда он захотел вернуть в сборную Сергея Игнашевича в преддверии чемпионата мира, он нашёл способ его убедить», — добавил Арустамян.

Ранее известный журналист рассказал об интересе к форварду ЦСКА Фёдору Чалову в АПЛ.