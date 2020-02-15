«Питтсбург» одолел «Монреаль» в НХЛ, Малкин и Ковальчук не отличились

Короткая ссылка
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» одолел «Монреаль» в НХЛ, Малкин и Ковальчук не отличились
  • Reuters

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Пингвинз» дубль оформил Джейсон Цукер, а также отличились Крис Летанг и Зак Астон-Риз. Гости ответили голом Брендана Галлахера.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями. Другой россиянин, нападающий Илья Ковальчук, выступающий за «Канадиенс», также не набрал очков.

Для «Монреаля» это поражение стало третьим подряд.

Ранее «Каролина Харрикейнз» победила «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ, а Андрей Свечников забросил одну шайбу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить