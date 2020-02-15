«Питтсбург» одолел «Монреаль» в НХЛ, Малкин и Ковальчук не отличились

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Пингвинз» дубль оформил Джейсон Цукер, а также отличились Крис Летанг и Зак Астон-Риз. Гости ответили голом Брендана Галлахера.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями. Другой россиянин, нападающий Илья Ковальчук, выступающий за «Канадиенс», также не набрал очков.

Для «Монреаля» это поражение стало третьим подряд.

Ранее «Каролина Харрикейнз» победила «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ, а Андрей Свечников забросил одну шайбу.