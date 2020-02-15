«Каролина» победила «Нью-Джерси» в НХЛ, Свечников забросил одну шайбу

«Каролина Харрикейнз» взял верх над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу хозяев — 5:2.

В составе «Харрикейнз» отличились Нино Нидеррайтер, Уоррен Фёгеле, россиянин Андрей Свечников, Мартин Нечас и Джоэль Эдмундсон. У гостей шайбы забросили Мирко Мюллер и Джоуи Андерсон.

Российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев отметился результативной передачей.

«Каролина» занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» располагается на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что гол Павла Бучневича и передача Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ.