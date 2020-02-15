Гол Бучневича и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» в НХЛ

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«Рейнджерс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Бучневича и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Нью-Йорка» отличились россиянин Павел Бучневич, Крис Крайдер и Райан Строум. У хозяев единственную шайбу забросил Оливер Бьёркстранд.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

Для «Рейнджерс» эта победа стала четвёртой подряд.

Ранее «Коламбус» уступил «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Владислава Гаврикова.

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