Гол Бучневича и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» в НХЛ
- Reuters
Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе «Нью-Йорка» отличились россиянин Павел Бучневич, Крис Крайдер и Райан Строум. У хозяев единственную шайбу забросил Оливер Бьёркстранд.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей.
Для «Рейнджерс» эта победа стала четвёртой подряд.
Ранее «Коламбус» уступил «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Владислава Гаврикова.