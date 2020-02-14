«Коламбус» уступил «Баффало» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Гаврикова

«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме проиграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Баффало и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Сэйбрз» дубль оформил Виктор Олофссон, а также отличились Джек Айкел и Эван Родригес. У гостей шайбы забросили Натан Гербе, Бун Дженнер и Маркус Нутиваара.

Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

Для «Коламбуса» это поражение стало ретьим подряд.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным в составе взял верх над «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.