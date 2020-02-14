«Коламбус» уступил «Баффало» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Гаврикова
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Встреча прошла в Баффало и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе «Сэйбрз» дубль оформил Виктор Олофссон, а также отличились Джек Айкел и Эван Родригес. У гостей шайбы забросили Натан Гербе, Бун Дженнер и Маркус Нутиваара.
Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.
Для «Коламбуса» это поражение стало ретьим подряд.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным в составе взял верх над «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.