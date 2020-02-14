«Вашингтон» с Овечкиным взял верх над «Колорадо» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу гостей — 3:2. При этом после первого периода «Кэпиталз» уступал со счётом 0:2.

В составе столичного коллектива отличились Никлас Бекстрём, Том Уилсон и Ти Джей Оши. У хозяев шайбы забросили Андре Бураковски и Микко Рантанен.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 25 минут и 48 секунд и не отметился результативными действиями. Его партнёр по команде Дмитрий Орлов сыграл 23 минуты и 1 секунду.

Ранее гол Владислава Наместникова помог «Оттава Сенаторз» прервать серию из шести поражений в НХЛ.