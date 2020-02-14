Гол Наместникова помог «Оттаве» прервать серию из шести поражений в НХЛ

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«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Наместникова помог «Оттаве» прервать серию из шести поражений в НХЛ
  • Reuters
  • © Marc DesRosiers-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Оттаве и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Брэдли Ткачук, Ник Пол и россиянин Владислав Наместников. У «Койотс» шайбы забросили Оливер Экман-Ларссон и Джордан Истерли.

Российский форвард «Сенаторз» Артём Анисимов отметился результативной передачей. 

Таким образом, «Оттава» прервала шестиматчевую серию поражений.

Ранее гол Дениса Гурьянова помог «Даллас Старз» победить «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ.

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