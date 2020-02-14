Гол Наместникова помог «Оттаве» прервать серию из шести поражений в НХЛ
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Встреча прошла в Оттаве и завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев отличились Брэдли Ткачук, Ник Пол и россиянин Владислав Наместников. У «Койотс» шайбы забросили Оливер Экман-Ларссон и Джордан Истерли.
Российский форвард «Сенаторз» Артём Анисимов отметился результативной передачей.
Таким образом, «Оттава» прервала шестиматчевую серию поражений.
Ранее гол Дениса Гурьянова помог «Даллас Старз» победить «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ.