Тебас об отстранении «Манчестер Сити»: УЕФА наконец принимает решительные меры

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю на два года отстранить от еврокубков английский клуб «Манчестер Сити».

«УЕФА наконец принимает решительные меры. Обеспечение соблюдения правил финансового фейр-плей и наказание за теневое финансирование необходимы для будущего футбола. У нас наконец-то есть хороший пример действий», — приводит слова Тебаса журналист Роб Харрис в своём Twitter.

Ранее стало известно, что УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков за нарушение правил финансового фейр-плей. В клубе заявили о намерении обжаловать санкции в CAS.