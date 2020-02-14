Тебас об отстранении «Манчестер Сити»: УЕФА наконец принимает решительные меры
- Reuters
«УЕФА наконец принимает решительные меры. Обеспечение соблюдения правил финансового фейр-плей и наказание за теневое финансирование необходимы для будущего футбола. У нас наконец-то есть хороший пример действий», — приводит слова Тебаса журналист Роб Харрис в своём Twitter.
Ранее стало известно, что УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков за нарушение правил финансового фейр-плей. В клубе заявили о намерении обжаловать санкции в CAS.