CAS сократил дисквалификацию легкоатлета Иванова

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации российского легкоатлета Александра Иванова, специализирующегося на спортивной ходьбе.

Как сообщает пресс-служба CAS, благодаря апелляции Иванова на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалификация была сокращена с трёх до двух лет.

Легкоатлет был дисквалифицирован на основании отклонений в паспорте крови, а его результаты в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года, когда он завоевал золото чемпионата мира и серебро чемпионата Европы, были аннулированы.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года РУСАДА проверило на допинг 678 спортсменов.