CAS сократил дисквалификацию легкоатлета Иванова

Короткая ссылка
Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации российского легкоатлета Александра Иванова, специализирующегося на спортивной ходьбе.
CAS сократил дисквалификацию легкоатлета Иванова
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба CAS, благодаря апелляции Иванова на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалификация была сокращена с трёх до двух лет.

Легкоатлет был дисквалифицирован на основании отклонений в паспорте крови, а его результаты в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года, когда он завоевал золото чемпионата мира и серебро чемпионата Европы, были аннулированы.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года РУСАДА проверило на допинг 678 спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить