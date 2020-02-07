В январе 2020 года РУСАДА проверило на допинг 678 спортсменов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первый месяц 2020 года проверило на допинг 678 спортсменов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, предоставленные РУСАДА, 19 из 678 спортсменов проходили тестирование дважды.

Отмечается, что чаще других на допинг проверяли представителей лёгкой атлетики (202 спортсмена). На втором месте по частоте тестирования — тяжелоатлеты (50). Также проверки на допинг прошли 34 лыжника, 32 представителя гребли на байдарках и каноэ, 29 биатлонистов, 26 велосипедистов и 23 пловца.

Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион мира по борьбе Махов уличён в допинге.