Суд оставил под арестом боксёра Кушиташвили
- РИА Новости
«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит ТАСС слова судьи.
Ранее стало известно об обнаружении кокаина в анализах Кушиташвили.
Он и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны Росгвардией 3 февраля по подозрению в хранении наркотиков.
При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. Во время обыска у боксёра был обнаружен кокаин. Суд отправил Кушиташвили под арест.
13 февраля стало известно о предъявлении спортсмену официальных обвинений.