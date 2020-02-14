Суд оставил под арестом боксёра Кушиташвили

Второй Западный окружной военный суд оставил под арестом двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, которого обвиняют в хранении наркотиков и нападении на росгвардейца.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее стало известно об обнаружении кокаина в анализах Кушиташвили.

Он и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны Росгвардией 3 февраля по подозрению в хранении наркотиков.

При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. Во время обыска у боксёра был обнаружен кокаин. Суд отправил Кушиташвили под арест.

13 февраля стало известно о предъявлении спортсмену официальных обвинений.