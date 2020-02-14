Экспертиза обнаружила в анализах боксёра Кушиташвили кокаин

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Экспертиза обнаружила кокаин в анализах чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, которого обвиняют в хранении наркотиков и нападении на росгвардейца. Об этом сообщила прокурор в суде.
Экспертиза обнаружила в анализах боксёра Кушиташвили кокаин
  • РИА Новости

«Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, в моче которого обнаружен кокаин», — приводит РИА Новости её слова.

Как отмечает агентство, в суде рассматривается апелляционная жалоба защиты на постановление об аресте от 2 февраля.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны Росгвардией 3 февраля по подозрению в хранении наркотиков.

При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. Во время обыска у него был обнаружен кокаин. Суд отправил Кушиташвили под арест.

13 февраля стало известно о предъявлении спортсмену официальных обвинений.

Как заявлял представляющий интересы Кушиташвили адвокат Александр Дегтерёв, сотрудник Росгвардии, пытаясь задержать спортсмена, сломал себе нос в результате ухода в сторону.

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