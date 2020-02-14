Экспертиза обнаружила в анализах боксёра Кушиташвили кокаин
- РИА Новости
«Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, в моче которого обнаружен кокаин», — приводит РИА Новости её слова.
Как отмечает агентство, в суде рассматривается апелляционная жалоба защиты на постановление об аресте от 2 февраля.
Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны Росгвардией 3 февраля по подозрению в хранении наркотиков.
При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. Во время обыска у него был обнаружен кокаин. Суд отправил Кушиташвили под арест.
13 февраля стало известно о предъявлении спортсмену официальных обвинений.
Как заявлял представляющий интересы Кушиташвили адвокат Александр Дегтерёв, сотрудник Росгвардии, пытаясь задержать спортсмена, сломал себе нос в результате ухода в сторону.