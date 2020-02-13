Боксёру Кушиташвили предъявлены официальные обвинения

Следствие предъявило официальное обвинение двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили.

По словам адвоката боксёра Александра Дегтерева, которые передаёт ТАСС, Кушиташвили предъявлены обвинения в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков (ст. 318 и 228 УК России).

«Статус Георгия уже — обвиняемый по делу», — добавил адвокат.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны Росгвардией 3 февраля по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. Во время обыска у него был обнаружен кокаин. Суд в качестве меры пресечения арестовал Кушиташвили.

Ранее адвокат рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос.