Мурило: хочу, чтобы Господь благословил путь Смолова

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Бразильский защитник «Локомотива» Мурило Серкейра высказался о переходе партнёра по команде Фёдора Смолова в испанскую «Сельту» на правах аренды.
Мурило: хочу, чтобы Господь благословил путь Смолова
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«Я ничего не знал о его желании уехать в Европу, поскольку нечасто общался с ним в силу языкового барьера. Это решение Фёдора, сам узнал о нём от Эдера с Жоау Мариу. Сказать что-то на эту тему сложно. Нужно уважать поступок Смолова. Это очень способный и талантливый нападающий. Он спокойно способен заиграть в Испании. Хочу, чтобы Господь благословил путь Фёдора», — заявил футболист в интервью RT.

Ранее Мурило поделился впечатлениями от встречи с Криштиану Роналду.

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