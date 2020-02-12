Мурило поделился впечатлениями от встречи с Роналду

Бразильский защитник ФК «Локомотив» Мурило Серкейра рассказал о дебюте в Лиге чемпионов и вспомнил, как противостоял Криштиану Роналду в игре с «Ювентусом» в Турине.

«Все привыкли, что Роналду не уходит с поля без гола, но тогда забить у него не вышло. Зато Дибала оформил дубль. Скорее всего, причина не самой яркой игры португальца в тот вечер кроется в грамотных действиях «Локомотива». Мы очень хорошо оборонялись и закрыли нападающих «Ювентуса». Нам удалось сдержать в том числе и Криштиану. Получилось ли после матча перекинуться с ним парой слов по-португальски? Нет, я был настолько сосредоточен на игре, что, к сожалению, не вышло поговорить с ним», — заявил футболист в интервью RT.

Ранее Мурило назвал Сёмина настоящей легендой.