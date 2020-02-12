Бразильский футболист назвал Сёмина настоящей легендой

Бразильский защитник ФК «Локомотив» Мурило Серкейра поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Юрием Сёминым.

«Сёмин — настоящая легенда. Это тренер, за плечами у которого потрясающая карьера. Мало того, она до сих пор продолжается. Он очень любит побеждать и завоевал много трофеев. Юрий Павлович действительно живёт эмоциями и великолепно знает футбол. Я уже многому научился», — заявил Мурило в интервью RT.

Также защитник рассказал, в чём прибавил за время игры в России.

«Я хочу становиться лучше каждый день. Стараюсь ежедневно прогрессировать. Эта эволюция не заканчивается никогда. В России я стал более жёстким, более тактически грамотным, повысилась выносливость. И я всегда готов учиться чему-то новому в этой жизни. Конечно, футбол в России сильно отличается от футбола в Бразилии. Теперь мой игровой багаж стал намного богаче», — добавил Мурило.

Ранее бразильский футболист «Локомотива» рассказал о реакции на первый в жизни снег.