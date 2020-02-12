Мурило вспомнил, как впервые в жизни увидел снег
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«Помню, впервые увидел снег во время тренировки в Баковке. Это было нечто магическое, волшебное. Честно говоря, в юности мечтал посетить страну, где идёт снег, мне всегда было любопытно посмотреть на него. В этом плане повезло оказаться в России. Теперь смело могу назвать снегопад очень красивым природным явлением, которое меня очаровало», — заявил спортсмен в интервью RT.
Ранее Мурило рассказал о том, готов ли он сыграть за сборную России по футболу.