Пахноцкая: у WADA нет предвзятого отношения к России

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказала мнение об отношении Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России.
Пахноцкая: у WADA нет предвзятого отношения к России
  • AFP

«У WADA нет предвзятого отношения к нашей стране. Они столько давали нам последних шансов, даже когда не получали требуемого! Это не каратели. WADA вложило много ресурсов, чтобы выстроить РУСАДА, которому все в мире доверяют. Иногда мне кажется, они даже не достаточно строги», — приводит слова Пахноцкой «Советский спорт».

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее Пахноцкая рассказала, как можно побороть допинг.

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